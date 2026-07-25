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Для уклоняющихся от мобилизации готовят три вида санкций, - военная омбудсменка

20:51 25.07.2026 Сб
2 мин
Ограничения могут затронуть сразу несколько сфер жизни
aimg Валерия Абабина
Для уклоняющихся от мобилизации готовят три вида санкций, - военная омбудсменка Фото: Ограничение для уклоняющихся от мобилизации (getty images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине разработали новые санкции для ухилянцев – ограничение админуслуг, водительских прав и арест счетов. Законопроекты еще не представлены в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военной омбудсменки Ольги Решетиловой в эфире Радио Свобода.

Какие санкции готовят

По словам Решетиловой, законопроекты уже разработаны, но пока не поданы в Верховную Раду. Речь идет о комплексе мероприятий, который должен усилить ответственность уклоняющихся.

"Эти законопроекты уже разработаны, они еще не поданы в парламент. Но это ограничение в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, аресты счетов и т.д.", - отметила военная омбудсменка.

Она добавила, что это не просто отдельные санкции, а комплекс, который должен решить сразу несколько задач.

"Это такой комплекс мер, который позволит и более эффективные розыскные действия в отношении уклоняющихся от мобилизации правонарушителей, ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, которые предоставляет государство", - заявила Решетилова.

Омбудсменко особо подчеркнула, что такой подход будет справедливым по отношению к украинским военнослужащим. Те, кто долгое время добросовестно несет службу, уже нуждаются в замене.

"Этот комплекс мер должен быть параллельным с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих", - добавила Решетилова.

Напомним, в Украине уже более двух лет действуют ужесточенные правила мобилизации. За необновление учетных данных и неявку по повесткам предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен для физлиц.

Для юридических лиц размеры штрафов еще выше. Если их не оплатить, грозят и дополнительные санкции – от ареста счетов до лишения прав водить автомобиль. Это должен решить суд.

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