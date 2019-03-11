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У Нацполіції назвали кількість відкритих справ за підкуп виборців

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 15:44
У Нацполіції назвали кількість відкритих справ за підкуп виборців
Фото: Юлія Тимошенко і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

За підкуп виборців на користь Порошенка відкрили 16 кримінальних справ

За підкуп виборців на користь деяких кандидатів на виборах 2019 відкрили більше 40 кримінальних справ. Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за фактами підкупу на користь Юлії Тимошенко відкрито 21 кримінальну справу.

"16 кримінальних проваджень порушено за фактами підкупу на користь кандидата на пост президента Петра Порошенка", - зазначив Цуцкірідзе.

Він також додав, що зареєстровано 2 провадження за підкуп на користь Сергія Тарути, а також по одному за підкуп на користь Олега Ляшка, Володимира Зеленського та Андрія Садового, який вже знявся з виборчих перегонів.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура викрила плани підкупу виборців у трьох областях. Зокрема, нібито планувався підкуп 45 тис. виборців на округах у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областей на користь Юлії Тимошенко.

Також генпрокурор Юрій Луценко анонсував внесення подання на нардепа від "Батьківщини" Валерія Дубіля, який підозрюється в організації схеми підкупу виборців.

 

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