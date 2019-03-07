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ГПУ викрила план підкупу виборців у трьох областях

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 21:05
ГПУ викрила план підкупу виборців у трьох областях
Фото: вилучені гроші (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Загальний бюджет цього плану 1,67 млрд гривень

План підкупу виборців у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях під час виборів 2019 вилучили правоохороці під час обшуків у справі причетності народного депутата Валерія Дубіля до підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Юрія Луценка. 

Як зазначається, при обшуках було вилучено плани фінансування і готівку з-поза виборчого фонду для мережі агітаторів. 

"Також ми вилучили план спецпроекту по підкупу по 45 тис. виборців на кожному з 28 округів Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей для перемоги кандидатв Батьківщини в першому турі. Загальний бюджет тільки цього плану - 1,67 млрд гривень", - написав Луценко. 

ГПУ викрила план підкупу виборців у трьох областях

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував переписку підозрюваних у підкупі кандидата у президенти Юрія Тимошенка з народним депутатом Валерієм Дубілем.

РБК-Україна писало, що вчора, 6 березня, кандидату в президенти Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Правоохоронці затримали двох виконавців. ГПУ назвало замовником підкупу нардепа Валерія Дубіля. 

Вибори-2019: число кандидатів в президенти скоротилося Луценко назвав замовника підкупу кандидата в президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыподкуп избирателей
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