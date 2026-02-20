"Нацистская пропаганда": Мерц жестко "прошелся" по россиянам
Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил россиян с нацистами, заявив, что Россия ведет "нацистскую пропаганду" против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 20 февраля в Штутгарте, которого цитирует Deutsche Welle.
Мерц заявил о безоговорочной поддержке украинского народа Германией, отметив, что Россия совершает военные преступления против гражданского населения Украины.
"Мы никогда не согласимся с тем, как преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения этой страны, против пожилых людей, женщин и детей", - заявил он.
Также Мерц сравнил россиян с нацистами, отметив, что они буквально ведут "нацистскую пропаганду" против Украины и ее народа. Германия будет противостоять этому.
"Все это приправлено почти невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа, народа, который как никто другой на земле страдал от немецкой и российской тирании", - подчеркнул Мерц.
Канцлер добавил, что Европе стоит научиться разговаривать с РФ "языком силы", поскольку история повторяется.
"История учит нас одному: умиротворение не приносит мира. Оно лишь подбадривает агрессора. Тот, кто сегодня придерживается наивного пацифизма, способствует войнам завтрашнего дня", - резюмировал он.
Отметим, сейчас несмотря на активизацию переговоров прекращение огня в Украине остается маловероятным в ближайшее время. Европейские топ-чиновники прогнозируют, что боевые действия могут продолжаться еще от 1 до 3 лет.
При этом Мерц также не видит почти никаких шансов на быстрое завершение войны России против Украины путем переговоров. По его мнению, война завершится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, или в военном, или в экономическом плане.