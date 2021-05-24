Кабмін завтра розгляне питання заборони польотів над Білоруссю

Прем'єр Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання заборони польотів над Білоруссю після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомив сам прем'єр у своєму Telegram-каналі .

"На доручення президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю", - заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

"Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - наголосив він.