ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нідерландська авіакомпанія KLM призупинить польоти над Білоруссю

Новость на русском →
Нідерланди, Вівторок 25 травня 2021 01:10
Нідерландська авіакомпанія KLM призупинить польоти над Білоруссю Фото: таке рішення закликав зробити прем'єр країни (instagram.com/klm)
Автор: Даша Харченко

Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про рішення тимчасово призупинити польоти над територією Білорусі. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму по посадці літака Ryanair в Мінську.

Про це з посиланням на компанію повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація.

Рішення було прийнято після відповідного заклику з боку прем'єра країни Марка Рютте.

"KLM призупинила польоти над Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Раньше саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.


Нагадаємо, опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Нідерланди Білорусь
NEWS
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає