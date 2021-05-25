Нідерландська авіакомпанія KLM призупинить польоти над Білоруссю
Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про рішення тимчасово призупинити польоти над територією Білорусі. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму по посадці літака Ryanair в Мінську.
Про це з посиланням на компанію повідомила Нідерландська телерадіомовна корпорація.
Рішення було прийнято після відповідного заклику з боку прем'єра країни Марка Рютте.
"KLM призупинила польоти над Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Раньше саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.
Нагадаємо, опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.