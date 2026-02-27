Выплаты кэшбэка стартовали: сколько возвращают за покупки в декабре

С сегодняшнего дня, 27 февраля, украинцы начнут получать выплаты "Национального кэшбэка" за покупки, сделанные в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Как сообщается, на счета 4,4 млн украинцев поступит 699 млн гривен кэшбэка.

2В декабре вы приобрели товаров украинского производства на почти 7 млрд грн. Это самый большой объем покупок со старта программы. Когда покупаешь свое, приятно еще и получать возврат средств", - отметили в "Дії".

В программе уже более 34 тысяч точек продаж и сотни тысяч товаров с кэшбеком. Проверить их можно, отсканировав штрихкод в приложении "Дія".

Использовать средства можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарств, книг и продуктов украинского производства, или задонатить на Силы обороны.