Национальный кэшбэк за два месяца: украинцам выплатят деньги уже в эти выходные

В эти выходные правительство начнет выплату Национального кэшбека сразу за октябрь и ноябрь 2025 года. Всего более 4 млн активных пользователей программы получат 1,074 млрд гривен.

Сколько и за какие месяцы выплатят

По данным ведомства, сумма выплат составит:

за октябрь - 550,29 млн гривен;

за ноябрь - 524,02 млн гривен.

Это одни из крупнейших выплат за все время действия программы. Всего с момента запуска Национального кэшбека в 2024 году украинцам уже перечислили около 6 млрд гривен.

Сколько людей пользуются программой

Количество активных участников превысило 4 млн человек. Только за октябрь и ноябрь в рамках программы украинцы приобрели товаров отечественного производства более чем на 10 млрд гривен.

Как отметил министр экономики Алексей Соболев, программа стимулирует спрос на украинские товары и имеет ощутимый положительный эффект для экономики.

Когда будет выплата за декабрь

Выплата кэшбека за декабрь 2025 года состоится в феврале 2026 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса. Проверить начисление средств можно в приложении "Дія".

На что можно потратить кэшбек

Полученные средства разрешено использовать на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

покупку продуктов украинского производства;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

благотворительность, в частности донаты на ВСУ.

Как работает Национальный кэшбек

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку более 386 тысяч товаров украинского производства, зарегистрированных в программе. Проверить участие товара можно на сайте "Сделано в Украине" или через сканер штрихкода в "Дії".

Для участия покупателю нужно открыть карту Национального кэшбэка в одном из банков-участников программы через приложение "Дія".