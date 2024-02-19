Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 февраля (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных. Кроме того, ВСУ приземлили самолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 403720(+1290) человек ликвидировано;

танков - 6498 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 12232 (+34) ед;

артиллерийских систем - 9733 (+24) ед.;

РСЗО - 986 (+2) ед.;

средства ПВО - 674 ед.;

самолетов - 336 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7460 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1898 ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31) ед.;

специальная техника - 1545 (+5) ед. Уничтожение самолетов РФ За последние дни украинские военные сбили четыре российских самолетов. Например, 18 феевраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке. До этого, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.