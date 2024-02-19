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Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 08:08
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Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных. Кроме того, ВСУ приземлили самолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 403720(+1290) человек ликвидировано;
  • танков - 6498 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12232 (+34) ед;
  • артиллерийских систем - 9733 (+24) ед.;
  • РСЗО - 986 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 674 ед.;
  • самолетов - 336 (+1) ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7460 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1898 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31) ед.;
  • специальная техника - 1545 (+5) ед.

Уничтожение самолетов РФ

За последние дни украинские военные сбили четыре российских самолетов. Например, 18 феевраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

До этого, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

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Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки
Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки
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