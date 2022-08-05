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Бійці "Азову" взяли в полон півдесятка окупантів: серед них є офіцер

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 16:03
Бійці "Азову" взяли в полон півдесятка окупантів: серед них є офіцер Фото: бійці "Азову" взяли в полон півдесятка окупантів (t.me/BiletskyAndriy)
Автор: Марія Кучерявець

Військові підрозділу ССО "Азов" взяли в полон п'ять окупантів. Серед них є російський офіцер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого командира "Азову" Андрія Білецького в Telegram.

За словами Білецького, серед полонених є осетин, офіцер РФ, а також мобілізований окупантами з тимчасово окупованих територій Донецької області.

Він також зауважив, що всі полонені живі й не покалічені.

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому, що ми - "Азов", тому що ми - воїни, а не зграя собак, як наш ворог", - підкреслив Білецький.

Нагадаємо, що теракт в Оленівці стався 29 липня, наразі відомо про загибель щонайменше 53 українських військовополонених. При цьому Росія у своїй звичній манері звинувачує в умисному вбивстві українців ЗСУ, однак Київ спростував всі заяви ворога.

Додамо, також стало відомо, що росіяни могли застосувати термобаричні боєприпаси для вбивства військових.

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Азов военнопленный
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