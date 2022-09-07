Під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (відео)
Фото: під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (скріншот відео - twitter.com/Shtirlitz53)
В ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.
Полонений підполковник. Харківщина.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QWGVuXGTQF- Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 7, 2022
Де саме були зняті ці кадри не уточнюється. Однак, за деякими даними, окупанти могли бути взяті в полон під час штурму міста Балаклія (Харківська область).
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.
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