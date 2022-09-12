ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ, - Welt

Фото: ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ (Getty Images)

Українські військові в ході контрнаступу на сході взяли в полон високопоставлених російських офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.