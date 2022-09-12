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ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ, - Welt

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Понеділок 12 вересня 2022 21:59
ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ, - Welt Фото: ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові в ході контрнаступу на сході взяли в полон високопоставлених російських офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За інформацією видання, під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти часто кидали свої танки, вантажівки і тонни боєприпасів.

У Welt зазначають, що в ході контрнаступальних дій українськими військовими був поповнений обмінний фонд, а саме, тисячі росіян потрапили в полон, серед них також є "високопоставлені офіцери".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, в ході контрнаступу ЗСУ в Харківській області в полон був захоплений підполковник російської армії.

Також ми писали, що 5 серпня військові підрозділи ССО "Азов" взяли в полон групу окупантів, серед яких був офіцер.

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