DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке: что заявили в ВСУ
Информация о якобы продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке в Харьковской области не соответствует действительности. Украинские войска продолжают удерживать позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил в Telegram.
По информации военных, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки, однако штурмовые группы оккупантов были уничтожены.
В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживают позиции.
В Группировке отметили, что заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными.
На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений, оккупанты накапливают силы для возобновления наступления.
На Купянском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы.
Всего, по данным военных, нейтрализовано 13 атак противника. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы оккупантов, чтобы замедлить их наступление.
Что предшествовало
Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российская армия якобы продвинулась в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и вблизи Зализнянского в Донецкой области.
Фото: скриншот карт DeepState
Бои в районе Волчанска
О сложной ситуации в Волчанске стало известно еще в январе, когда военные сообщали, что погодные условия способствовали передвижению врага в город.
Россия пыталась прорвать оборону, используя численное преимущество.
По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, захватчики фактически уничтожили Волчанск и пытаются продвинуться дальше, однако Силы обороны оказывают сопротивление в южных районах.
Эксперты Института изучения войны добавляли, что врагу удалось продвинуться на востоке и юго-востоке города.