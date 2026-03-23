DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке: что заявили в ВСУ

11:30 23.03.2026 Пн
Заявления о продвижении россиян являются недостоверными
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: российские военные в Украине (росСМИ)

Информация о якобы продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке в Харьковской области не соответствует действительности. Украинские войска продолжают удерживать позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки объединенных сил в Telegram.

Читайте также: Россия может бросить на фронт всех мобилизованных из Крыма: ISW назвал дату

По информации военных, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки, однако штурмовые группы оккупантов были уничтожены.

В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону, однако украинские военные удерживают позиции.

В Группировке отметили, что заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными.

На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений, оккупанты накапливают силы для возобновления наступления.

На Купянском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Среднего, Ставков, Шийковки и Дибровы.

Всего, по данным военных, нейтрализовано 13 атак противника. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы оккупантов, чтобы замедлить их наступление.

Что предшествовало

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российская армия якобы продвинулась в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и вблизи Зализнянского в Донецкой области.

Фото: скриншот карт DeepState

Бои в районе Волчанска

О сложной ситуации в Волчанске стало известно еще в январе, когда военные сообщали, что погодные условия способствовали передвижению врага в город.

Россия пыталась прорвать оборону, используя численное преимущество.

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, захватчики фактически уничтожили Волчанск и пытаются продвинуться дальше, однако Силы обороны оказывают сопротивление в южных районах.

Эксперты Института изучения войны добавляли, что врагу удалось продвинуться на востоке и юго-востоке города.

Больше по теме:
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО