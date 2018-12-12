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Нацгвардія випробувала розроблений волонтерами військовий автомобіль-баггі

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 13:44
Нацгвардія випробувала розроблений волонтерами військовий автомобіль-баггі
Фото: армійський баггі (скріншот/facebook.com/NGUmainpage)

Основна особливість автомобіля - висока прохідність

Військовослужбовці Національної гвардії України на полігоні під Києвом провели випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нацгвардії. 

Як зазначається, автомобіль виговлено зусиллями волонтерів з півдня України.

"Український аналог ще не має назви, але показує досить хороші результати, навіть у порівнянні із Humvee. Ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що основна особливість - легкість і маневреність, висока прохідність. Їх використовують у піщаній місцевості та на бездоріжжі. 

Можливості: швидкий доступ до посадки/висадки, ведення вогню на 360 градусів, нечіткий силует ускладнює прицілювання, перевезення особового складу та евакуацію поранених.

  • Двигун: 2,5 л, турбодизель;
  • Потужність: 99 к.с.;
  • Вантажопідйомність: 1000 кг;
  • Маса: 1600 кг;
  • Швидкість: траса- 145 км/год, бездоріжжя- 110 км/год.
 
Випробування нового військового автомобіля-баггі на полігоні Нацгвардії

А Ви що думаєте про використання військових автомобілів-баггі в українських умовах? На військовому полігоні навчального центру Національна гвардія України під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України. Український аналог ще не має назви, але показує досить хороші результати, навіть у порівнянні із Humvee. Ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем. Основна особливість - легкість і маневреність, висока прохідність. Їх використовують у піщаній місцевості та на бездоріжжі. Можливості: швидкий доступ до посадки/висадки, ведення вогню на 360 градусів, нечіикмй силует ускладнює прицілювання, перевезення особового складу та евакуація поранених. Двигун: 2,5 л, турбодизель; Потужність: 99 к.с.; Вантажопідйомність: 1000 кг; Маса: 1600 кг; Швидкість: траса- 145 км/год, бездоріжжя- 110 км/год. МВС України Твій Полк Національна Оборона

Опубліковано Національна гвардія України Середа, 12 грудня 2018 р.

Нагадаємо, на Львівському бронетанковому заводі успішно завершилися випробування броньованих ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) "Лев". 

Раніше в Україні пройшли навчання на полігоні Збройних сил України, в ході яких було випробувано новий український 120-мм Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК".

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