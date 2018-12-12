Нацгвардія випробувала розроблений волонтерами військовий автомобіль-баггі

Фото: армійський баггі (скріншот/facebook.com/NGUmainpage)

Основна особливість автомобіля - висока прохідність

Військовослужбовці Національної гвардії України на полігоні під Києвом провели випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нацгвардії.

Як зазначається, автомобіль виговлено зусиллями волонтерів з півдня України.

"Український аналог ще не має назви, але показує досить хороші результати, навіть у порівнянні із Humvee. Ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основна особливість - легкість і маневреність, висока прохідність. Їх використовують у піщаній місцевості та на бездоріжжі.



Можливості: швидкий доступ до посадки/висадки, ведення вогню на 360 градусів, нечіткий силует ускладнює прицілювання, перевезення особового складу та евакуацію поранених.

Двигун: 2,5 л, турбодизель;

Потужність: 99 к.с.;

Вантажопідйомність: 1000 кг;

Маса: 1600 кг;

Швидкість: траса- 145 км/год, бездоріжжя- 110 км/год.

Випробування нового військового автомобіля-баггі на полігоні Нацгвардії А Ви що думаєте про використання військових автомобілів-баггі в українських умовах? На військовому полігоні навчального центру Національна гвардія України під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України. Український аналог ще не має назви, але показує досить хороші результати, навіть у порівнянні із Humvee. Ще тривають роботи з укомплектування моделі цифровим модулем стабілізації та управління вогнем. Основна особливість - легкість і маневреність, висока прохідність. Їх використовують у піщаній місцевості та на бездоріжжі. Можливості: швидкий доступ до посадки/висадки, ведення вогню на 360 градусів, нечіикмй силует ускладнює прицілювання, перевезення особового складу та евакуація поранених. Двигун: 2,5 л, турбодизель; Потужність: 99 к.с.; Вантажопідйомність: 1000 кг; Маса: 1600 кг; Швидкість: траса- 145 км/год, бездоріжжя- 110 км/год. МВС України Твій Полк Національна Оборона Опубліковано Національна гвардія України Середа, 12 грудня 2018 р.

Нагадаємо, на Львівському бронетанковому заводі успішно завершилися випробування броньованих ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) "Лев".

Раніше в Україні пройшли навчання на полігоні Збройних сил України, в ході яких було випробувано новий український 120-мм Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК".