Нацгвардия испытала разработанный волонтерами военный автомобиль-багги

Фото: армейский багги (скриншот/facebook.com/NGUmainpage)

Основная особенность автомобиля - высокая проходимость

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацгвардии.

Как отмечается, автомобиль создан усилиями волонтеров с юга Украины.

"Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основная особенность - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье.



Возможности: быстрый доступ к посадки/высадки, ведения огня на 360 градусов, нечеткий силуэт усложняет прицеливание, перевозки личного состава и эвакуацию раненых.

Двигатель: 2,5 л, турбодизель;

Мощность: 99 кол.с.;

Грузоподъемность: 1000 кг;

Масса: 1600 кг;

Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч

Испытания нового военного автомобиля-багги на полигоне Нацгвардии А Вы что думаете об использовании военных автомобилей-багги в украинских условиях? На военном полигоне учебного центра национальной гвардии Украины под Киевом прошли испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги", изготовленного усилиями волонтеров с юга Украины Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем. Основная особенность - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье. Возможности: быстрый доступ к посадки/высадки, ведения огня на 360 градусов, нечіикмй силуэт усложняет прицеливание, перевозки личного состава и эвакуация раненых. Двигатель: 2,5 л, турбодизель; Мощность: 99 кол.с.; Грузоподъемность: 1000 кг; Масса: 1600 кг; Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч. МВД Украины Твой Полк Национальная Оборона Опубликовано Национальная гвардия Украины Среда, 12 декабря 2018 г.

Напомним, на Львовском бронетанковом заводе успешно завершились испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев".

Ранее в Украине прошли обучение на полигоне Вооруженных сил Украины, в ходе которых было опробовано новый украинский 120-мм Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК".