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Нацгвардия испытала разработанный волонтерами военный автомобиль-багги

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 13:44
Нацгвардия испытала разработанный волонтерами военный автомобиль-багги
Фото: армейский багги (скриншот/facebook.com/NGUmainpage)

Основная особенность автомобиля - высокая проходимость

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацгвардии.

Как отмечается, автомобиль создан усилиями волонтеров с юга Украины.

"Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основная особенность - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье.

Возможности: быстрый доступ к посадки/высадки, ведения огня на 360 градусов, нечеткий силуэт усложняет прицеливание, перевозки личного состава и эвакуацию раненых.

  • Двигатель: 2,5 л, турбодизель;
  • Мощность: 99 кол.с.;
  • Грузоподъемность: 1000 кг;
  • Масса: 1600 кг;
  • Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч
 
Испытания нового военного автомобиля-багги на полигоне Нацгвардии

А Вы что думаете об использовании военных автомобилей-багги в украинских условиях? На военном полигоне учебного центра национальной гвардии Украины под Киевом прошли испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги", изготовленного усилиями волонтеров с юга Украины Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем. Основная особенность - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье. Возможности: быстрый доступ к посадки/высадки, ведения огня на 360 градусов, нечіикмй силуэт усложняет прицеливание, перевозки личного состава и эвакуация раненых. Двигатель: 2,5 л, турбодизель; Мощность: 99 кол.с.; Грузоподъемность: 1000 кг; Масса: 1600 кг; Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч. МВД Украины Твой Полк Национальная Оборона

Опубликовано Национальная гвардия Украины Среда, 12 декабря 2018 г.

Напомним, на Львовском бронетанковом заводе успешно завершились испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев".

Ранее в Украине прошли обучение на полигоне Вооруженных сил Украины, в ходе которых было опробовано новый украинский 120-мм Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК".

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