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Нацгвардия атакует логистику россиян в Херсонской области с помощью дронов (видео)

Херсонская область, Понедельник 01 января 2024 18:38
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Нацгвардия атакует логистику россиян в Херсонской области с помощью дронов (видео) Архивное фото: Нацгвардия атакует логистику россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины зафиксировали на видео удары по логистическим путям россиян в Херсонской области. Для этого используются беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Логистика российских войск в Херсонской области под постоянным огнем украинских защитников", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам.

В МВД добавили, что это работа 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.

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Министерство внутренних дел Украины Российская Федерация Нацгвардия Херсонская область Война в Украине
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