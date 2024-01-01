Нацгвардия атакует логистику россиян в Херсонской области с помощью дронов (видео)

Силы обороны Украины зафиксировали на видео удары по логистическим путям россиян в Херсонской области. Для этого используются беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Логистика российских войск в Херсонской области под постоянным огнем украинских защитников", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам.

В МВД добавили, что это работа 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 300 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники врага.