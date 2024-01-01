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Потери России в Украине превысили 360 тысяч оккупантов, - Генштаб

Украина, Понедельник 01 января 2024 08:12
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Потери России в Украине превысили 360 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 360 010 (+780) человек ликвидировано;
  • танков - 5983 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11087 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 8482 (+18) ед.;
  • РСЗО - 943 ед.;
  • средства ПВО - 625 (+2) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) ед.;
  • крылатые ракеты - 1709 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) ед.;
  • специальная техника - 1277 (+9) ед.

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