Потери России в Украине превысили 360 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: украинские военные (Getty Images)
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 360 010 (+780) человек ликвидировано;
- танков - 5983 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 11087 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 8482 (+18) ед.;
- РСЗО - 943 ед.;
- средства ПВО - 625 (+2) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) ед.;
- крылатые ракеты - 1709 ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) ед.;
- специальная техника - 1277 (+9) ед.
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