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Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області за допомогою дронів (відео)

Херсонська область, Понеділок 01 січня 2024 18:38
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Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області за допомогою дронів (відео) Архівне фото: Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України зафіксували на відео удари по логістичних шляхах росіян у Херсонській області. Для цього використовуються безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Логістика російських військ у Херсонській області під постійним вогнем українських захисників", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити кілька ударів по російських автомобілях і вантажівках.

У МВС додали, що це робота 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

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