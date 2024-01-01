Нацгвардія атакує логістику росіян у Херсонській області за допомогою дронів (відео)
Сили оборони України зафіксували на відео удари по логістичних шляхах росіян у Херсонській області. Для цього використовуються безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
"Логістика російських військ у Херсонській області під постійним вогнем українських захисників", - йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити кілька ударів по російських автомобілях і вантажівках.
У МВС додали, що це робота 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
Сили оборони України знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.
Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.
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