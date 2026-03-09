Нацбанк обратился к ЕС из-за денег Ощадбанка в Венгрии: что просит

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный обратился к Еврокомиссии и Европейской службе внешних дел относительно захвата Венгрией украинских инкассаторов и денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Глава Нацбанка Украины официально обратился к Европейской комиссии и Европейской службе внешних дел с просьбой "выступить в роли независимой третьей стороны" для выяснения обстоятельств задержания украинских граждан и изъятия наличности Венгрией на прошлой неделе", - сообщил он.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще находится на территории Венгрии. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.