Нацбанк обратился к ЕС из-за денег Ощадбанка в Венгрии: что просит
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный обратился к Еврокомиссии и Европейской службе внешних дел относительно захвата Венгрией украинских инкассаторов и денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.
Читайте также: 28 часов в наручниках и принудительный укол: появились детали задержания украинцев в Венгрии
"Глава Нацбанка Украины официально обратился к Европейской комиссии и Европейской службе внешних дел с просьбой "выступить в роли независимой третьей стороны" для выяснения обстоятельств задержания украинских граждан и изъятия наличности Венгрией на прошлой неделе", - сообщил он.
Задержание инкассаторов в Венгрии
Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.
Инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.
В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще находится на территории Венгрии. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.
Отметим, Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Несмотря на их статус свидетелей, мужчин более суток держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.
Более того, венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы задержанные украинцы не получили никакой поддержки. Кроме того, на них оказывалось психологическое и физическое давление.
Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.