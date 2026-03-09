28 часов в наручниках и принудительный укол: появились детали задержания украинцев в Венгрии

Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Несмотря на их статус свидетелей, мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

В МИД Украины назвали "неприемлемыми и неадекватными" действия венгерских властей. В частности, они цинично нарушили ряд положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции.

В частности, Венгрии было известно о том, что инкассаторы не были вооружены, однако их задерживал венгерский Антитеррористический центр. Речь идет о бронетранспортере, а также бойцах центра, которые были вооружены пулеметами и гранатометами.

Грубые нарушения конвенций

Несмотря на статус свидетелей у задержанных инкассаторов, они в течение 28 часов находились в наручниках. Кроме того, все время перевозили с завязанными глазами.

"У граждан Украины были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны, и лишены возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родных, Посольство Украины в Венгрии или работодателя. Большинство личных вещей, изъятых во время задержания, не вернули", - сказано в заявлении МИД.

Неоказание медицинской помощи

Один из инкассаторов является лицом с инвалидностью и нуждается в спецрежиме питания и регулярном приеме лекарств. Когда у него ухудшилось состояние здоровья, ему оказали помощь только после потери сознания.

"При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь", - сообщили в министерстве.

Задержанных лишили какой-либо поддержки

Правоохранители Венгрии сделали все возможное, чтобы задержанные украинцы не получили никакой поддержки. Кроме того, на них оказывалось психологическое и физическое давление.

"В нарушение всех общепринятых норм, гражданам Украины не было обеспечено возможности давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинцы не получили возможности воспользоваться адвокатской защитой - были проигнорированы как просьбы задержанных, так и обращение нанятого адвоката.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к украинцам и просьбы самих задержанных, правоохранители Венгрии сделали невозможным проведение такой встречи.

"Сотрудники причастных венгерских служб или избегали общения с представителем диппредставительства или предоставляли ложную информацию о месте пребывания граждан Украины", - отметили в МИД.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.