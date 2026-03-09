ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

28 часов в наручниках и принудительный укол: появились детали задержания украинцев в Венгрии

14:49 09.03.2026 Пн
3 мин
Инкассаторы не получили никакой поддержки, к тому же на них оказывалось психологическое и физическое давление
aimg Валерий Ульяненко
28 часов в наручниках и принудительный укол: появились детали задержания украинцев в Венгрии Иллюстративное фото: задержанные инкассаторы не получили какой-либо поддержки в Венгрии (facebook.com)

Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Несмотря на их статус свидетелей, мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Читайте также: "На воре шапка горит": в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег Ощадбанка

В МИД Украины назвали "неприемлемыми и неадекватными" действия венгерских властей. В частности, они цинично нарушили ряд положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции.

В частности, Венгрии было известно о том, что инкассаторы не были вооружены, однако их задерживал венгерский Антитеррористический центр. Речь идет о бронетранспортере, а также бойцах центра, которые были вооружены пулеметами и гранатометами.

Грубые нарушения конвенций

Несмотря на статус свидетелей у задержанных инкассаторов, они в течение 28 часов находились в наручниках. Кроме того, все время перевозили с завязанными глазами.

"У граждан Украины были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны, и лишены возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родных, Посольство Украины в Венгрии или работодателя. Большинство личных вещей, изъятых во время задержания, не вернули", - сказано в заявлении МИД.

Неоказание медицинской помощи

Один из инкассаторов является лицом с инвалидностью и нуждается в спецрежиме питания и регулярном приеме лекарств. Когда у него ухудшилось состояние здоровья, ему оказали помощь только после потери сознания.

"При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь", - сообщили в министерстве.

Задержанных лишили какой-либо поддержки

Правоохранители Венгрии сделали все возможное, чтобы задержанные украинцы не получили никакой поддержки. Кроме того, на них оказывалось психологическое и физическое давление.

"В нарушение всех общепринятых норм, гражданам Украины не было обеспечено возможности давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинцы не получили возможности воспользоваться адвокатской защитой - были проигнорированы как просьбы задержанных, так и обращение нанятого адвоката.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к украинцам и просьбы самих задержанных, правоохранители Венгрии сделали невозможным проведение такой встречи.

"Сотрудники причастных венгерских служб или избегали общения с представителем диппредставительства или предоставляли ложную информацию о месте пребывания граждан Украины", - отметили в МИД.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Венгрия
Новости
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС