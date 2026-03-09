ua en ru
Нацбанк звернувся до ЄС через гроші Ощадбанку в Угорщині: що просить

20:12 09.03.2026 Пн
2 хв
Затримані Угорщиною гроші досі перебувають на її території
aimg Валерій Ульяненко
Нацбанк звернувся до ЄС через гроші Ощадбанку в Угорщині: що просить Фото: Андрій Пишний (facebook.com pyshnyy )

Глава Нацбанку України Андрій Пишний звернувся до Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх справ щодо захоплення Угорщиною українських інкасаторів та грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

Читайте також: 28 годин у кайданках і примусовий укол: з'явилися деталі затримання українців в Угорщині

"Голова Нацбанку України офіційно звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ із проханням "виступити в ролі незалежної третьої сторони" для з'ясування обставин затримання українських громадян та вилучення готівки Угорщиною минулого тижня", - повідомив він.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині.

Інкасатори перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще перебуває на території Угорщини. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.

Зазначимо, Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Не дивлячись на їхній статус свідків, чоловіків понад добу тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.

Ба більше, угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб затримані українці не отримали жодної підтримки. Крім того, на них чинився психологічний та фізичний тиск.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

