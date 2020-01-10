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Курс долара перевищив психологічну відмітку

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 07:45
Курс долара перевищив психологічну відмітку
Фото: курс долара знову зріс (прес-служба НБУ)

Курс долара на 10 січня досяг 24,11 гривень

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2020 року різко підняв офіційний курс долара до 24,11 гривень, що на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті українського регулятора.

Згідно з даними Національного банку, офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 24,1190 гривень за долар (+0,2845).

Курс долара перевищив психологічну відмітку

При цьому курс долара на 9 січня становив 23,8345 гривень за долар. До цього востаннє долар торгувався вище позначки в 24,11 гривень в кінці листопада 2019 року.

Нагадаємо, курс долара стабілізувався за результатами вчорашніх торгів на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, на відкритті міжбанку американська валюта показала різке зростання до 24,11 гривень, однак протягом дня стабілізувалася і закрила міжбанк на позначці 24,12 гривень.

Готівковий ринок валюти болісно відреагував на ослаблення гривні, і в обмінних пунктах середній курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 28 копійок - до 24,28 гривень за долар, курс євро піднявся на 17 копійок - до 26,77 гривень за євро.

Крім того, найбільші банки України встановили курс у межах 24,20-24,50 грн/долар, що значно вище середніх показників попереднього дня.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов очікує зміцнення курсу в 2020 році. За його словами, це буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

Курс долара стабілізувався на міжбанку
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