Курс долара почав знижуватися після значного зростання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Курс долара в обмінниках знизився до 24,19 гривень

Сьогодні, 10 січня 2020 року, в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок - до 24,19 гривень за долар, євро подешевшав на 8 копійок - до 26,86 гривень. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,87 (23,92 - 9 січня), продажу - 24,19 (24,26 - 9 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,35 (26,41 - 9 січня), продажу - 26,86 (26,94 - 9 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,53 - 9 січня), продажу 3,93 (3,91 - 9 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

На 10 січня найбільші українські банки встановили курс долара в межах 24,15-24,65 грн/долар. Днем раніше долар у банках продавався в діапазоні 24,20-24,50 грн/долар.

Міжбанк

Сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара після дводенного зростання. На відкритті міжбанку долар продавався за 24,03 гривень, однак протягом дня тенденція падіння курсу збереглася і на 13:00 курс долара в продажу становив 23,96 гривень.

Довідковий курс НБУ

Національний банк України з урахуванням міжбанківських торгів встановив довідкове значення курсу долара на 10 січня на позначці 23,97 гривень. Довідковий курс істотно знизився в порівнянні з показником 9 січня - на 14 копійок.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що облікова ставка може знизитися до 8% вже в 2020 році. За його словами, нинішні макроекономічні передумови дають підстави для більш швидкого її зниження.

Крім того, за даними Державної служби статистики, в Україні вперше з 1991 зафіксована дефляція в грудні. Нетипове для грудня зниження цін було викликане суттєвою ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1%).