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Курс долара почав знижуватися після значного зростання

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 13:33
Курс долара почав знижуватися після значного зростання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Курс долара в обмінниках знизився до 24,19 гривень

Сьогодні, 10 січня 2020 року, в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок - до 24,19 гривень за долар, євро подешевшав на 8 копійок - до 26,86 гривень. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,87 (23,92 - 9 січня), продажу - 24,19 (24,26 - 9 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,35 (26,41 - 9 січня), продажу - 26,86 (26,94 - 9 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,53 - 9 січня), продажу 3,93 (3,91 - 9 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

На 10 січня найбільші українські банки встановили курс долара в межах 24,15-24,65 грн/долар. Днем раніше долар у банках продавався в діапазоні 24,20-24,50 грн/долар.

Курс долара почав знижуватися після значного зростання

Міжбанк

Сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара після дводенного зростання. На відкритті міжбанку долар продавався за 24,03 гривень, однак протягом дня тенденція падіння курсу збереглася і на 13:00 курс долара в продажу становив 23,96 гривень.

Довідковий курс НБУ

Національний банк України з урахуванням міжбанківських торгів встановив довідкове значення курсу долара на 10 січня на позначці 23,97 гривень. Довідковий курс істотно знизився в порівнянні з показником 9 січня - на 14 копійок.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій заявив, що облікова ставка може знизитися до 8% вже в 2020 році. За його словами, нинішні макроекономічні передумови дають підстави для більш швидкого її зниження.

Крім того, за даними Державної служби статистики, в Україні вперше з 1991 зафіксована дефляція в грудні. Нетипове для грудня зниження цін було викликане суттєвою ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1%).

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