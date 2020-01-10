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У НБУ сумніваються в істотному ослабленні гривні в 2020

Новини » Фінанси     10.01.2020 - 14:33
У НБУ сумніваються в істотному ослабленні гривні в 2020
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Курс гривні навряд чи істотно просяде в цьому році

Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, курс гривні щодо іноземних валют навряд чи значно знизиться в 2020 році. Про це він заявив в інтерв'ю проекту "KRYM - критичне мислення".

За його словами, пропозиція валюти в кінці 2019 була великою, що вплинуло на її здешевлення. Він пояснив, що зміцнення гривні було пов'язано з надходженням інвестицій в боргові цінні папери, а НБУ викупив надлишкових майже 8 млрд доларів.

"Говорити про те, чи буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, раніше Смолій заявив, що облікова ставка може знизитися до 8% вже в 2020 році. Він підкреслив, що в Україні на сьогодні є всі передумови, щоб знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.

До цього представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман зазначив, що перекази з-за кордону, рекордні врожаї і підвищення попиту на національні облігації стали головними причинами зміцнення гривні. При цьому він додав, що від зміцнення національної валюти виграють лише імпортери.

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Новини України Національний банк УкраїниЯків СмолійКурс гривні
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