Курс долара впав на міжбанку після дводенного зростання

Фото: курс долара почав падати (прес-служба НБУ)

Курс долара на міжбанку майже повернувся до 24,00 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:11 10 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на 9 копійок - до 24,03 гривень за долар, курс купівлі - до 24,01 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок - до 26,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0350 грн/долар, євро 26,6462 - 26,6692 грн/євро, російський рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0350 EUR/UAH 26,6462 26,6692 RUB/UAH 0,3916 0,3921

Нагадаємо, 9 січня 2019 року торги по долару закрилися в діапазоні 24,0950 - 24,1200 грн/долар, євро 26,7671 - 26,7949 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2020 року підняв курс долара вище за психологічну позначку, різко підвищивши його до 24,11 гривень. Це на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, вперше за роки незалежності України у грудні була зафіксована дефляція. Нетипове для грудня зниження цін було викликане суттєвою ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1%), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни.