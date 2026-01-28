ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Официальный курс евро стабилизировался. Какая динамика доллара

Украина, Среда 28 января 2026 16:26
UA EN RU
Официальный курс евро стабилизировался. Какая динамика доллара Фото: Официальный курс евро остается на уровне 51,23 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Официальный курс евро остановил рост и на 29 января установлен НБУ на уровне предыдущего дня - 51,23 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс евро прекратил рост

  • НБУ опустил курс доллара до 42,77 гривен

  • Доллар стабильно дешевеет с 19 января

НБУ оставил официальный курс евро на 29 января на уровне 28 числа и составил 51,23 гривен. Стоит отметить, что НБУ все-таки снизил курс немного - на уровне сотых значений., если на 28 января курс составлял 51,2297 гривен, то на завтра - 51,2286 гривен, то есть снижение составило 0,0011 гривен (десятую долю копейки).

Официальный курс евро стабилизировался. Какая динамика доллараФото: НБУ продолжает снижать курс доллара и остановил рост стоимости евро (инфографика РБК-Украина)

Официальный курс доллара продолжает снижаться и на завтра он был установлен на уровне 42,77 гривен, что на 0,19 гривен меньше значения 28 января. С 19 января (даты, когда курс доллара, устанавливаемый НБУ, начал снижаться в этом году) это значение уменьшилось на 0,64 гривны.

Курс в кассах и обменниках

На наличном рынке на протяжении 28 января (с 10:00 до 15:30) средний курс покупки евро вырос на 1 копейку - с 50,9 до 50,91 гривен, а курс продажи снизился на 9 копеек - с 51,76 до 51,67 гривен. В этом же промежутке времени наличный курс доллара снизился на 5-9 копеек - с 42,64-43,23 гривен до 42,59-43,14 гривен (покупка-продажа).

С 19 января курс покупки доллара в обменниках и кассах банков снизился на 5 копеек, а курс продажи - на 46 копеек.

Напомним, на утро 28 января средние наличные курсы евро установились на следующем уровне 50,90-51,76 гривен (покупка-продажа), а доллара - 42,64-43,23 гривен. Самые большие банки по количеству вкладчиков продавали евро по 51,50-51,80 гривен, а доллар - по 43,02-43,20 гривен.

Президент США Дональд Трамп приветствовал динамику снижения курса доллара по отношению к другим валюта мира и охарактеризовал ее как “отличный” результат для американского бизнеса и продвижения экспорта товаров США на мировой рынок. Трамп сказал, что он не обеспокоен девальвацией доллара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс доллара
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве