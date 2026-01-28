Официальный курс евро стабилизировался. Какая динамика доллара
Официальный курс евро остановил рост и на 29 января установлен НБУ на уровне предыдущего дня - 51,23 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Курс валют: главное
-
Официальный курс евро прекратил рост
-
НБУ опустил курс доллара до 42,77 гривен
-
Доллар стабильно дешевеет с 19 января
НБУ оставил официальный курс евро на 29 января на уровне 28 числа и составил 51,23 гривен. Стоит отметить, что НБУ все-таки снизил курс немного - на уровне сотых значений., если на 28 января курс составлял 51,2297 гривен, то на завтра - 51,2286 гривен, то есть снижение составило 0,0011 гривен (десятую долю копейки).
Фото: НБУ продолжает снижать курс доллара и остановил рост стоимости евро (инфографика РБК-Украина)
Официальный курс доллара продолжает снижаться и на завтра он был установлен на уровне 42,77 гривен, что на 0,19 гривен меньше значения 28 января. С 19 января (даты, когда курс доллара, устанавливаемый НБУ, начал снижаться в этом году) это значение уменьшилось на 0,64 гривны.
Курс в кассах и обменниках
На наличном рынке на протяжении 28 января (с 10:00 до 15:30) средний курс покупки евро вырос на 1 копейку - с 50,9 до 50,91 гривен, а курс продажи снизился на 9 копеек - с 51,76 до 51,67 гривен. В этом же промежутке времени наличный курс доллара снизился на 5-9 копеек - с 42,64-43,23 гривен до 42,59-43,14 гривен (покупка-продажа).
С 19 января курс покупки доллара в обменниках и кассах банков снизился на 5 копеек, а курс продажи - на 46 копеек.
Напомним, на утро 28 января средние наличные курсы евро установились на следующем уровне 50,90-51,76 гривен (покупка-продажа), а доллара - 42,64-43,23 гривен. Самые большие банки по количеству вкладчиков продавали евро по 51,50-51,80 гривен, а доллар - по 43,02-43,20 гривен.
Президент США Дональд Трамп приветствовал динамику снижения курса доллара по отношению к другим валюта мира и охарактеризовал ее как “отличный” результат для американского бизнеса и продвижения экспорта товаров США на мировой рынок. Трамп сказал, что он не обеспокоен девальвацией доллара.