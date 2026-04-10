Нацбанк объяснил, почему в Украине подскочили цены

21:39 10.04.2026 Пт
2 мин
Основных причин стремительного подорожания - две
aimg Валерий Ульяненко
Фото: НБУ назвал причины роста цен (Getty Images)

Инфляция в Украине ускорилась: за год цены выросли на 7,9%, только за март - на 1,7%. Главными причинами стали подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка.

Повышение цен на топливо и нефть привело к росту стоимости транспортных услуг.

Топливо подорожало на 23,4% за год. Цены на заправках резко пошли вверх - это прямое следствие боевых действий на Ближнем Востоке, из-за которых нефтепродукты и газ существенно прибавили в цене на мировом рынке.

Государственные тарифы и проезд выросли на 8,6%. Хотя темпы роста здесь немного замедлились, цены все равно оказались выше ожиданий. Основная причина - подорожание проезда в городских маршрутках, а также в междугороднем транспорте, что опять же связано с дорогим топливом.

Годовой рост цен на свежие продукты замедлился до 8,4%:

  • Мясо: Свинина и курятина дорожали не так быстро, потому что на рынке стало больше импортной продукции.
  • Овощи: Борщевой набор стоит вдвое дешевле, чем в прошлом году. Из-за теплой погоды запасы из хранилищ начали распродавать быстрее.
  • Яйца: Дорожали медленнее, чем в прошлом году.
  • Гречка: Наоборот, подорожала сильнее, чем ожидали, из-за плохого урожая.

Базовая инфляция повысилась до 7,1%:

  • Масло: Подорожало из-за дефицита подсолнечника и роста цен в мире.
  • Рыба: Стала дороже из-за дорогого импорта из ЕС и расходов на топливо.
  • Сладости и напитки: Цены на них росли медленнее, поскольку сахар остается относительно дешевым.

Услуги подорожали на 12,8%:

  • Связь: Тарифы выросли из-за сложной ситуации в энергетике.
  • Быт и досуг: Из-за дорогого электричества для бизнеса подняли цены рестораны, кинотеатры и сервисные центры.
  • Транспорт: Дорогое топливо заставило поднять цены на такси, грузовые перевозки и курсы вождения.

Непродовольственные товары (одежда, техника и т.д.) стали единственной категорией, где цены продолжают снижаться - на 0,5% за год.

Напомним, Нацбанк признал, что несмотря на определенные положительные факторы внутри страны, внешние риски заставляют регулятора готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось до этого.

Кроме того, несмотря на стабилизацию ситуации в энергосистеме, украинцам не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на продукты питания. Расходы на модернизацию и новые тарифы уже заложены в стоимость товаров.

