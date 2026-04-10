Нацбанк объяснил, почему в Украине подскочили цены

Инфляция в Украине ускорилась: за год цены выросли на 7,9%, только за март - на 1,7%. Главными причинами стали подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка.
Повышение цен на топливо и нефть привело к росту стоимости транспортных услуг.
Топливо подорожало на 23,4% за год. Цены на заправках резко пошли вверх - это прямое следствие боевых действий на Ближнем Востоке, из-за которых нефтепродукты и газ существенно прибавили в цене на мировом рынке.
Государственные тарифы и проезд выросли на 8,6%. Хотя темпы роста здесь немного замедлились, цены все равно оказались выше ожиданий. Основная причина - подорожание проезда в городских маршрутках, а также в междугороднем транспорте, что опять же связано с дорогим топливом.
Годовой рост цен на свежие продукты замедлился до 8,4%:
Базовая инфляция повысилась до 7,1%:
Услуги подорожали на 12,8%:
Непродовольственные товары (одежда, техника и т.д.) стали единственной категорией, где цены продолжают снижаться - на 0,5% за год.
Напомним, Нацбанк признал, что несмотря на определенные положительные факторы внутри страны, внешние риски заставляют регулятора готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось до этого.
Кроме того, несмотря на стабилизацию ситуации в энергосистеме, украинцам не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на продукты питания. Расходы на модернизацию и новые тарифы уже заложены в стоимость товаров.