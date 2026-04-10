Нацбанк объяснил, почему в Украине подскочили цены

Повышение цен на топливо и нефть привело к росту стоимости транспортных услуг.

Топливо подорожало на 23,4% за год. Цены на заправках резко пошли вверх - это прямое следствие боевых действий на Ближнем Востоке, из-за которых нефтепродукты и газ существенно прибавили в цене на мировом рынке.

Государственные тарифы и проезд выросли на 8,6%. Хотя темпы роста здесь немного замедлились, цены все равно оказались выше ожиданий. Основная причина - подорожание проезда в городских маршрутках, а также в междугороднем транспорте, что опять же связано с дорогим топливом.

Годовой рост цен на свежие продукты замедлился до 8,4%:

Мясо: Свинина и курятина дорожали не так быстро, потому что на рынке стало больше импортной продукции.

Овощи: Борщевой набор стоит вдвое дешевле, чем в прошлом году. Из-за теплой погоды запасы из хранилищ начали распродавать быстрее.

Яйца: Дорожали медленнее, чем в прошлом году.

Гречка: Наоборот, подорожала сильнее, чем ожидали, из-за плохого урожая.

Базовая инфляция повысилась до 7,1%:

Масло: Подорожало из-за дефицита подсолнечника и роста цен в мире.

Рыба: Стала дороже из-за дорогого импорта из ЕС и расходов на топливо.

Сладости и напитки: Цены на них росли медленнее, поскольку сахар остается относительно дешевым.

Услуги подорожали на 12,8%:

Связь: Тарифы выросли из-за сложной ситуации в энергетике.

Быт и досуг: Из-за дорогого электричества для бизнеса подняли цены рестораны, кинотеатры и сервисные центры.

Транспорт: Дорогое топливо заставило поднять цены на такси, грузовые перевозки и курсы вождения.

Непродовольственные товары (одежда, техника и т.д.) стали единственной категорией, где цены продолжают снижаться - на 0,5% за год.