Нацбанк пояснив, чому в Україні підскочили ціни

Підвищення цін на пальне та нафту призвело до зростання вартості транспортних послуг.

Пальне подорожчало на 23,4% за рік. Ціни на заправках різко пішли вгору - це прямий наслідок бойових дій на Близькому Сході, через які нафтопродукти та газ суттєво додали в ціні на світовому ринку.

Державні тарифи та проїзд зросли на 8,6%. Хоча темпи зростання тут трохи сповільнилися, ціни все одно виявилися вищими за очікування. Основна причина - подорожчання проїзду в міських маршрутках, а також у міжміському транспорті, що знову ж таки пов'язано з дорогим пальним.

Річне зростання цін на свіжі продукти сповільнилося до 8,4%:

М'ясо: Свинина та курятина дорожчали не так швидко, бо на ринку стало більше імпортної продукції.

Овочі: Борщовий набір коштує вдвічі дешевше, ніж торік. Через теплу погоду запаси зі сховищ почали розпродавати швидше.

Яйця: Дорожчали повільніше, ніж минулого року.

Гречка: Навпаки, подорожчала сильніше, ніж очікували, через поганий урожай.

Базова інфляція підвищилася до 7,1%:

Олія: Подорожчала через дефіцит соняшника та зростання цін у світі.

Риба: Стала дорожчою через дорогий імпорт з ЄС та витрати на паливо.

Солодощі та напої: Ціни на них росли повільніше, оскільки цукор залишається відносно дешевим.

Послуги подорожчали на 12,8%:

Зв'язок: Тарифи зросли через складну ситуацію в енергетиці.

Побут та дозвілля: Через дорогу електрику для бізнесу підняли ціни ресторани, кінотеатри та сервісні центри.

Транспорт: Дороге пальне змусило підняти ціни на таксі, вантажні перевезення та курси водіння.

Непродовольчі товари (одяг, техніка тощо) стали єдиною категорією, де ціни продовжують знижуватися - на 0,5% за рік.