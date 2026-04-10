Нацбанк пояснив, чому в Україні підскочили ціни

21:39 10.04.2026 Пт
2 хв
Основних причин стрімкого подорожчання - дві
aimg Валерій Ульяненко
Фото: НБУ назвав причини зростання цін (Getty Images)

Інфляція в Україні пришвидшилася: за рік ціни зросли на 7,9%, лише за березень - на 1,7%. Головними причинами стали подорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку.

Підвищення цін на пальне та нафту призвело до зростання вартості транспортних послуг.

Пальне подорожчало на 23,4% за рік. Ціни на заправках різко пішли вгору - це прямий наслідок бойових дій на Близькому Сході, через які нафтопродукти та газ суттєво додали в ціні на світовому ринку.

Державні тарифи та проїзд зросли на 8,6%. Хоча темпи зростання тут трохи сповільнилися, ціни все одно виявилися вищими за очікування. Основна причина - подорожчання проїзду в міських маршрутках, а також у міжміському транспорті, що знову ж таки пов'язано з дорогим пальним.

Річне зростання цін на свіжі продукти сповільнилося до 8,4%:

  • М'ясо: Свинина та курятина дорожчали не так швидко, бо на ринку стало більше імпортної продукції.
  • Овочі: Борщовий набір коштує вдвічі дешевше, ніж торік. Через теплу погоду запаси зі сховищ почали розпродавати швидше.
  • Яйця: Дорожчали повільніше, ніж минулого року.
  • Гречка: Навпаки, подорожчала сильніше, ніж очікували, через поганий урожай.

Базова інфляція підвищилася до 7,1%:

  • Олія: Подорожчала через дефіцит соняшника та зростання цін у світі.
  • Риба: Стала дорожчою через дорогий імпорт з ЄС та витрати на паливо.
  • Солодощі та напої: Ціни на них росли повільніше, оскільки цукор залишається відносно дешевим.

Послуги подорожчали на 12,8%:

  • Зв'язок: Тарифи зросли через складну ситуацію в енергетиці.
  • Побут та дозвілля: Через дорогу електрику для бізнесу підняли ціни ресторани, кінотеатри та сервісні центри.
  • Транспорт: Дороге пальне змусило підняти ціни на таксі, вантажні перевезення та курси водіння.

Непродовольчі товари (одяг, техніка тощо) стали єдиною категорією, де ціни продовжують знижуватися - на 0,5% за рік.

Нагадаємо, Нацбанк визнав, що попри певні позитивні фактори всередині країни, зовнішні ризики змушують регулятора готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося до цього.

Крім того, попри стабілізацію ситуації в енергосистемі, українцям не варто розраховувати на суттєве зниження цін на харчові продукти. Витрати на модернізацію та нові тарифи вже закладені у вартість товарів.

