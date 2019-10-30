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Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    30.10.2019 - 17:54
Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Європейська валюта подешевшала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 10 копійок - до 27,75 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2775,9915 гривні за 100 євро (-10,3852 грн).

При цьому курс євро на 30 жовтня становив 2786,3767 гривні за 100 євро.

Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро

Відзначимо, за підсумками сьогоднішніх торгів на міжбанку курс євро опустився на 13 копійок, в порівнянні з 29 листопада - до 27,74 гривень за євро. При цьому на готівковому ринку середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,47 - 29 жовтня), продажу - 27,91 (27,93 - 29 жовтня) грн за євро.

Нагадаємо, в Україні з 5 листопада скасовуються обмеження обсягу купівлі валюти та банківських металів. На сьогодні українці можуть придбати валюту та банківські метали на суму, яка не перевищує еквівалент 150 тис. гривень на день. За оцінками Національного банку, ці послаблення не будуть мати істотного впливу на валютний ринок, оскільки більшість операцій, в принципі, не перевищують встановлений регулятором показник.

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