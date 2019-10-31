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Банки України в 4,4 рази наростили прибуток

Новини » Фінанси     31.10.2019 - 16:19
Банки України в 4,4 рази наростили прибуток
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Прибуток банківської системи з початку 2019 зріс до 48,35 млрд гривень

З початку 2019 року платоспроможні банки отримали 48,35 млрд гривень чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк.

Повідомляється, що за дев'ять місяців доходи банків зросли на 28% до 184 млрд гривень, витрати - на 2% до 135,6 млрд гривень. Висока динаміка доходів обумовлена зростанням чистих процентних та комісійних доходів банків - на 18% до 59,5 млрд гривень і на 14% до 32,3 млрд гривень відповідно завдяки розвитку споживчого кредитування і безготівкових операцій з населенням.

Крім того, високі показники сектора зумовлені суттєвим доходом від торгових операцій держбанків, зокрема від валютної переоцінки. Позитивний результат всіх банків від переоцінки та від операцій купівлі-продажу склав 14,8 млрд гривень, за аналогічний період 2018 - мав від'ємне значення (-2,2 млрд гривень).

Обсяг відрахувань банками до резервів скоротився в 2,4 рази - з 19,9 млрд гривень за 9 місяців 2018 до 8,3 млрд гривень за 9 місяців 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки України встановили новий рекорд за прибутком з початку 2019 року.

Раніше також стало відомо, що ПриватБанк отримав рекордний прибуток 27,4 млрд гривень за дев'ять місяців 2019 року.

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