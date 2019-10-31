Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 19 копійок

Курс долара на міжбанку 31 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем у продажу знизився на 19 копійок - до 24,78 гривень за долар, курс купівлі знизився до 24,75 гривень за долар. Курс євро опустився на 14 копійок в порівнянні з 30 жовтня - до 27,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7500 - 24,7800 грн/долар, євро 27,5690 - 27,6024 грн/євро, російський рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7500 24,7800 EUR/UAH 27,5690 27,6024 RUB/UAH 0,3863 0,3869

Відзначимо, вчора торги по долару закрилися в діапазоні 24,9400 - 24,9700 грн/долар, євро 27,7133 - 27,7466 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

На тлі зниження курсу американської валюти Національний банк України на 1 листопада 2019 року різко опустив офіційний курс долара. Зокрема, на завтра курс долара встановлено на позначці 24,81 гривень.

На готівковому ринку в обмінних пунктах середній курс покупки долара 31 жовтня становив 24,72 (24,84 - 30 жовтня), продажу - 24,94 (25,08 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,54 (3,55 - 30 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.