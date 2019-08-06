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Нацбанк трохи знизив курс євро

Новини » Фінанси    06.08.2019 - 18:26
Нацбанк трохи знизив курс євро
Фото: курс євро трохи знизився (Pixabey)

Курс євро знизився до 28,62 грн

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 15 копійок - до 28,62 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Повідомляється, що офіційний курс євро на 7 серпня встановлено на такому рівні: 2862,7900 гривні за 100 євро (-14,9027 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становив 2877,6927 гривні за 100 євро.

Нацбанк трохи знизив курс євро

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара знову перейшов до зниження. Зокрема, Національний банк України на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. На міжбанку долар стабілізувався після підйому, який демонстрував з другої половини минулого тижня.

Сьогодні курс долара трохи знизився і на готівковому ринку. В обмінних пунктах України 6 серпня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 11 копійок - до 25,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 28,87 гривень за євро.

 

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