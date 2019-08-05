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Нацбанк різко підвищив курс євро

Новини » Фінанси    05.08.2019 - 18:44
Нацбанк різко підвищив курс євро
Фото: курс євро знову зріс (Pixabey)

Офіційний курс євро досяг 28,77 гривень

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив офіційний курс євро на 41 копійку - до 28,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Повідомляється, що офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 2877,6927 гривні за 100 євро (+41,4745 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становив 2836,2182 гривні за 100 євро.

Нацбанк різко підвищив курс євро

 

Нагадаємо, сьогодні на міжбанківському ринку курс долара показав помірне зростання. Зокрема, на відкритті долар пробивав позначку 25,74 гривень, однак протягом дня знижувався і в підсумку закріпився на рівні 25,67 гривень. Міжбанківські торги щодо інших валют закрилися в діапазоні євро 28,6517 - 28,6939 грн/євро, російський рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

Крім того, Національний банк України на 6 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,73 гривень за долар. У той же час аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.

 

Курс долара прискорив зростання на готівковому ринку
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