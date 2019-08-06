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Курс долара знову перейшов до зниження

Новини » Фінанси    06.08.2019 - 16:29
Курс долара знову перейшов до зниження
Фото: курс долара почав знижуватися (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився до 25,59 гривень

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 серпня встановлено на такому рівні - 2559,0328 гривень за 100 доларів (-14,4717 гривень). При цьому курс долара на 6 серпня становив 2573,5045 гривень за 100 доларів.

Курс долара знову перейшов до зниження

 

Нагадаємо, сьогодні курс долара трохи знизився на готівковому ринку. Зокрема, в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 11 копійок - до 25,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 28,87 гривень за євро.

Зазначимо, сьогодні вранці курс долара стабілізувався на міжбанківському валютному ринку після підйому, який демонстрував з другої половини минулого тижня. Станом на відкриття міжбанку долар продавався за 25,65 гривень. У той же час євро продовжував зростати і досяг у продажу позначки в 28,75 гривень.

 

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