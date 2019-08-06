Курс долара трохи знизився на готівковому ринку

Фото: курс долара в обмінниках знизився (РБК-Україна)

Курс долара в обмінниках опустився до 25,74 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 серпня 2019 року, о 14:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 11 копійок - до 25,74 гривень за долар, купівлі - теж на 11 копійок до 25,46 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 28,87 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,10 - 25,69 (25,25 - 25,76 - 5 серпня), продажу 25,63 - 26,00 (25,65 - 26,00 - 5 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,46 (25,57 - 5 серпня), продажу - 25,74 (25,85 - 5 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 27,80 - 28,65 (27,38 - 28,60 - 5 серпня), продажу 28,63 - 29,20 (28,55 - 29,00 - 5 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,38 (28,33 - 5 серпня), продажу - 28,87 (28,83 - 5 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,89 - 5 серпня), продажу 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 5 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,627 (3,613 - 5 серпня), продажу 4,021 (4,033 - 5 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара стабілізувався на міжбанку. Зокрема, сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6100 - 25,6500 грн/долар, євро 28,7113 - 28,7536 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль. При цьому курс долара продовжує знижуватися.