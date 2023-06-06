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НАТО в связи с расширением увеличит штаб-квартиру

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Вторник 06 июня 2023 08:11
НАТО в связи с расширением увеличит штаб-квартиру Фото: НАТО увеличит штаб-квартиру из-за расширения альянса (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания и реорганизации текущих офисных помещений, чтобы найти место для Финляндии, недавно присоединившейся к альянсу и для потенциальных будущих членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщили дипломаты НАТО, здание западных военных альянсов в Брюсселе, торжественно открытое в 2018 году, становится слишком малым для размещения делегаций будущих членов.

"Переход Финляндии в штаб-квартиру НАТО будет завершен в ближайшие недели и месяцы. Это также касается Швеции, если она присоединится к НАТО, как полноправный член", - заявил официальный представитель альянса.

Но проблема в том, как отмечает издание, что ни одна из этих делегаций не поместится в нынешнеи здании. В альянсе предполагалось расширение в отдаленном будущем, общая идея заключалась в том, чтобы построить дополнительное крыло в новой штаб-квартире, когда придет время.

Однако Финляндия присоединилась к НАТО менее чем за 12 месяцев, Швеция в ближайшее время также намерена стать членом альянса, и потенциальное вступление Украины и Грузии в ближайшем будущем не исключено.

По информации издания, в администрации рассматривается возможность строительства дополнительного сооружения на территории военного городка НАТО, предназначенного для размещения международных сотрудников и агентств. Это считается лишь временным решением, но его быстрое внедрение призвано решить неотложные потребности.

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