НАТО у зв'язку з розширенням збільшить штаб-квартиру

НАТО розглядає можливість будівництва додаткової будівлі та реорганізації поточних офісних приміщень, щоб знайти місце для Фінляндії, яка нещодавно приєдналась до альянсу і для потенційних майбутніх членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Як повідомили дипломати НАТО, будівля західних військових альянсів у Брюсселі, урочисто відкрита в 2018 році, стає занадто малою для розміщення делегацій майбутніх членів.

"Перехід Фінляндії до штаб-квартири НАТО буде завершено в найближчі тижні та місяці. Це також стосуватиметься Швеції, якщо вона приєднається до НАТО, як повноправний член", - заявив офіційний представник альянсу.

Але проблема в тому, як зазначає видання, що жодна з цих делегацій не поміститься в нинішній будівлі. В альянсі передбачали розширення у віддаленому майбутньому, загальна ідея полягала в тому, щоб побудувати додаткове крило в новій штаб-квартирі, коли настане час.

Однак, Фінляндія приєдналася до НАТО менш ніж за 12 місяців, Швеція найближчим часом також має намір стати членом альянсу, і потенційний вступ України та Грузії в найближчому майбутньому не виключений.

За інформацією видання, в адміністрації розглядається можливість будівництва додаткової споруди на території військового містечка НАТО, призначеної для розміщення міжнародних співробітників та агентств. Це вважається лише тимчасовим рішенням, але його швидке впровадження має на меті вирішити нагальні потреби.