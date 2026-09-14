У Путина жестко отреагировали на слова Сикорского о потенциальной победе НАТО над РФ

Представительница МИД РФ Мария Захарова остро отреагировала на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО победит Россию в воздухе, так как имеет преимущество в воздушных силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Захарова назвала слова польского министра "русофобией головного мозга", заявив, что он якобы говорил о возможной быстрой победе Польши над Россией.

В то же время Сикорский на самом деле говорил не о противостоянии России и Польши, а о потенциальном конфликте РФ с НАТО.

В частности, польский министр, оценивая соотношение сил, подчеркнул преимущество Альянса в воздухе.

"Если бы Россия напала на нас и мы действовали без ограничений, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию. У нас бесспорное превосходство над Россией в авиации. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это что-то около 2500 самолетов. Это бесспорное превосходство. Оно все равно бесспорно", - сообщил глава МИД Польши.

Таким образом, слова "на нас" в контексте заявления относились к НАТО, а не исключительно к Польше.

При этом сама Польша имеет значительно меньший парк боевой авиации. По открытым данным, сейчас в стране насчитывается около 75–80 боевых самолетов, если учитывать F-16, FA-50, оставшиеся МиГ-29, а также первые F-35.

Для сравнения, авиапарк России насчитывает около 300 боевых самолетов различных модификаций.

Таким образом, утверждение о 2500 самолетах не относилось к польским ВВС. Речь шла о совокупных возможностях НАТО, причем Сикорский отдельно отметил, что даже без участия США Альянс имеет преимущество в воздухе.

Заявление Захаровой появилось после того, как российские пропагандистские издания распространили слова польского министра в контексте, который изменял их первоначальный смысл.