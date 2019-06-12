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Столтенберг заявив про нарощування військової присутності РФ в Арктиці

Новини » Політика    12.06.2019 - 08:41
Столтенберг заявив про нарощування військової присутності РФ в Арктиці
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг провів зустріч з прем'єр-міністром Ісландії

Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці. Про це в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ісландії заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, йдеться на сайті відомства.

Наголошується, що в ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на Крайній Півночі.

"Ідея завжди полягала в тому, що на Крайній Півночі у нас низька напруженість, і ми повинні спробувати продовжувати роботу з підтримання низької напруженості на Крайній Півночі, незважаючи на те, що ми бачимо більше військової присутності, особливо російського потенціалу, тут, на Крайній Півночі", - заявив генсек Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скаппаротты заявив, що США готові стримувати Росію в Арктиці. Скаппаротты розповів, що РФ розмістила в Арктиці радарні та інші оборонні системи, а також відкрила нові аеродроми.

РБК-Україна писало, що з доповіді, яку випустило Міністерство оборони США, випливає, що посилення активності Китаю в Арктиці може призвести до наростання військової загрози в регіоні.

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