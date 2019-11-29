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У Данії стурбовані протистоянням РФ і США в Арктиці

Новини » Політика     29.11.2019 - 19:53
У Данії стурбовані протистоянням РФ і США в Арктиці
Ілюстративне фото (cont.ws)

У доповіді розвідки Данії сказано, що РФ "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США"

У Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У доповіді, опублікованій Службою військової розвідки Данії, міститься аналітична оцінка основних міжнародних загроз за 2019 рік. Так, за оцінками розвідки королівства, Росія "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США" із залученням крилатих ракет. РФ сприймає цей факт, як особливу загрозу своїм "стратегічним ядерним можливостям", оскільки більша частина її потенціалу відповідних заходів пов'язана з підводними човнами Північного флоту на Кольському півострові, вказується в доповіді.

В Данії вважають, що особливе значення Москва приділяє оснащення військової бази "Арктичний трилисник" в Нагурском, на острові Земля Олександри, в архіпелазі Земля Франца-Йосипа.

"По всій імовірності, база буде доведена до стану оперативної готовності в 2020 році", - вважає датська розвідслужба. Після цього об'єкт, по всій видимості, стане "самої північної військовою базою в світі" і перетвориться на важливу опору російських ВКЗ у регіоні, підкреслюється в документі.

Крім того, у доповіді також наголошується, що Данія своїм пріоритетом вважає підтримання міжнародного співробітництва в Арктиці, а також вирішення будь-яких спірних питань в регіоні.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.

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