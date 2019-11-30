Росія провела випробування ракети в Арктиці

Фото: ракета "Кинжал" (з відкритих джерел)

Випробування гіперзвукової ракети "Кинжал" вперше провели в Арктиці

У Росії заявили, що винищувач МіГ-31к в середині листопада вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинжал" в російській Арктиці по полігону Пембой. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, що знаходилася на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31к, що злетів з російського аеродрому Оленєгорськ.

"Кинжал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31к і гіперзвукова ракета. За даними ЗМІ, ракета "Кинжал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Нагадаємо, в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні.

У доповіді, опублікованій Службою військової розвідки Данії, міститься аналітична оцінка основних міжнародних загроз за 2019 рік. Так, за оцінками розвідки королівства, Росія "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США" із задіянням крилатих ракет. РФ сприймає цей факт, як особливу загрозу своїм "стратегічним ядерним можливостям", оскільки велика частина її потенціалу відповідних заходів пов'язана з підводними човнами Північного флоту на Кольському півострові, вказується в доповіді.