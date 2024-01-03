В НАТО осудили массированные российские удары, планируют и дальше укреплять ПВО Украины

НАТО решительно осудило ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов и удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. Страны-члены Североатлантического альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы НАТО для RMF FM .

Последние масштабные воздушные атаки России в Альянсе расценивают как "очередную демонстрацию попыток Путина сломить решительность Украины".

"Ему не удастся", - подчеркивается в заявлении.

В НАТО отметили, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и намерены и дальше укреплять ее защиту".

Также в Альянсе подтвердили поддержку права Украины на самооборону от агрессивной войны России.

"Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - говорится в документе.

В пресс-службе НАТО также отметили, что блок предпринимает дальнейшие шаги по укреплению обороны Альянса, и "усиливает свое присутствие и готовность от Черного до Балтийского морей".

"В Польше уже находятся более 10 000 войск союзников и значительный военный потенциал союзников, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо", - рассказали в Альянсе в комментарии польским журналистам.

Массированные ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 2 января российские террористы снова атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 72 российские ракеты из 99, среди уничтоженных были также все десять аэробаллистических ракет "Кинжал". Несмотря на результативную работу противовоздушной обороны в Киеве и ряде областей, есть жертвы и пострадавшие. По меньшей мере пять человек были убиты и более 100 ранены.

За несколько дней до этого, 29 декабря 2023 года, российские кафиры совершили крупнейшую массированную ракетную атаку по Украине, в ходе которой запустили около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ сбили 114 вражеских воздушных целей.

Призывы по усилению ПВО ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

Призывы о поддержке и усилении украинской ПВО также звучали во многих европейских столицах. Глава МИД Польши, в частности, предложил государствам-партнерам и союзникам также в ответ на обстрел Украины усилить санкции против РФ и передать ВСУ ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории страны-агрессора.