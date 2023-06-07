НАТО задействует механизмы помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС, - Кулеба

Министр рассказал, что в ходе разговора обсудил с генсеком НАТО предстоящий саммит Альянса, который 11-12 июля в Вильнюсе. По словам Кулебы, союзникам сейчас нужно сделать решительный шаг к членству Украины, чтобы предовтратить будущие войны.

"Нам всем нужна ясность в отношении членства в НАТО. За пятнадцать лет реальность резко изменилась, и подход НАТО должен измениться. Разница между 2008 годом и сегодняшним днем заключается в том, что Украина теперь является ценным активом Североатлантического союза, а не обузой. Украина сделает НАТО сильнее", - добавил глава МИД.

Он также отметил, что призвал организовать устойчивые поставки артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить эффективность контрнаступления. Поскольку сейчас в Украине решается будущее евроатлантического сообщества.

"Для смягчения кризиса, вызванного разрушением Россией Каховской плотины, Йенсом Столтенбергом будут задействованы обещанные механизмы НАТО для оказания гуманитарной помощи. В связи с этим он возглавит экстренное заседание Комиссии НАТО-Украина, созванное по моей просьбе завтра", - добавил Кулеба.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, россияне вчера, 6 июня, ночью подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Из-за разрушения плотины началось затопление населенных пунктов Херсонской области.

При этом враг не провел эвакуацию населения на левобережной части Херсонской области, которая находится под его контролем. Уже известно о погибших в оккупированных Олешках.

Более детально о ситуации после подрыва Каховской ГЭС - в материале РБК-Украина.