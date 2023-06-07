НАТО задіяє механізми допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС, - Кулеба

Міністр розповів, що під час розмови обговорив з генсеком НАТО майбутній саміт Альянсу, який 11-12 липня у Вільнюсі. За словами Кулеби, союзникам зараз потрібно зробити рішучий крок до членства України, щоб запобігти майбутнім війнам.

"Нам усім потрібна ясність щодо членства в НАТО. За п'ятнадцять років реальність різко змінилася, і підхід НАТО має змінитися. Різниця між 2008 роком і сьогоденням полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом Альянсу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильніше", - додав глава МЗС.

Він також зазначив, що закликав організувати стійке постачання артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ефективність контрнаступу. Бо зараз в Україні вирішується майбутнє євроатлантичної спільноти.

"Для пом'якшення кризи, спричиненої руйнуванням Росією Каховської греблі, Єнсом Столтенбергом будуть задіяні обіцяні механізми НАТО для надання гуманітарної допомоги. У зв'язку з цим він очолить екстрене засідання Комісії НАТО-Україна, скликане на моє прохання завтра", - додав Кулеба.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, росіяни вчора, 6 червня, вночі підірвали Каховську гідроелектростанцію. Через руйнування греблі розпочалося затоплення населених пунктів Херсонської області.

Водночас ворог не провів евакуацію населення на лівобережній частині Херсонської області, яка знаходиться під його контролем. Вже відомо про загиблих в окупованих Олешках.

Більш детально про ситуацію після підриву Каховської ГЕС - у матеріалі РБК-Україна.