НАТО вперше опублікувало пости в соцмережах українською мовою

Сухопутне командування НАТО (NATO Allied Land Command) вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах пости українською мовою. До цього всі публікації були англійською.
В організації зазначили, що Україна - це цінний партнер НАТО і перша з держав-партнерів бере участь в Силах реагування військового блоку. Також в альянсі підкреслили, що Україна стала одним з шести партнерів по розширенню прав і можливостей Об'єднаного командування ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - додали в організації.
До постам прикріплені фотографії навчань Збройних сил України. На них українські військові стріляють, здійснюють маневри на бойовій техніці, вивчають оперативну обстановку на карті.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран раніше заявив, що курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в українській Конституції. За його словами, це потрібно для протистояння російської агресії.
Відзначимо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що ВСУ стали справжнім щитом Європи.
РБК-Україна писало, про повідомленні української розвідки про те, що Росія готова до ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України.