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НАТО вперше опублікувало пости в соцмережах українською мовою

Автор: РБК-Україна

Сухопутне командування НАТО (NATO Allied Land Command) вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах пости українською мовою. До цього всі публікації були англійською.

Пости українською мовою опубліковані в Twitter і Facebook військового альянсу.

В організації зазначили, що Україна - це цінний партнер НАТО і перша з держав-партнерів бере участь в Силах реагування військового блоку. Також в альянсі підкреслили, що Україна стала одним з шести партнерів по розширенню прав і можливостей Об'єднаного командування ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - додали в організації.

До постам прикріплені фотографії навчань Збройних сил України. На них українські військові стріляють, здійснюють маневри на бойовій техніці, вивчають оперативну обстановку на карті.

Фото: українські військові на навчаннях (facebook com / LANDCOMNATO)

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран раніше заявив, що курс на повноправне членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом і закріплений в українській Конституції. За його словами, це потрібно для протистояння російської агресії.

Відзначимо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що ВСУ стали справжнім щитом Європи.

РБК-Україна писало, про повідомленні української розвідки про те, що Росія готова до ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України.

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