ЗСУ стали справжнім щитом Європи, - Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що в лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Росія окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, розв’язала криваву війну.
Про це йдеться в заяві Хомчака з нагоди дня створення Організації Північноатлантичного договору, повідомляє прес-служба Збройних сил України.
За його словами, сьогодні ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.
"Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція", - повідомив він.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у 2021 році військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території.
"Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну - він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна - активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - заявив Хомчак.
Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
Також розвідка повідомила, що Росія готова до ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України.