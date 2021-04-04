ЗСУ стали справжнім щитом Європи, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що в лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Росія окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, розв’язала криваву війну.

Про це йдеться в заяві Хомчака з нагоди дня створення Організації Північноатлантичного договору, повідомляє прес-служба Збройних сил України .

За його словами, сьогодні ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

"Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера з розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія і Швеція", - повідомив він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у 2021 році військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території.

"Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну - він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна - активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки", - заявив Хомчак.