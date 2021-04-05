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НАТО впервые опубликовало посты в соцсетях на украинском языке

Автор: РБК-Украина

Сухопутное командование НАТО (NATO Allied Land Command) впервые опубликовало на своих официальных страницах в социальных сетях посты на украинском языке. До этого все публикации были на английском.

Посты на украинском языке опубликованы в Twitter и Facebook военного альянса.

В организации отметили, что Украина - это ценный партнер НАТО и первое из государств-партнеров участвует в Силах реагирования военного блока. Также в альянсе подчеркнули, что Украина стала одним из шести партнеров по расширению прав и возможностей Объединенного командования ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - добавили в организации.

К постам прикреплены фотографии учений Вооруженных сил Украины. На них украинские военные стреляют, совершают маневры на боевой технике, изучают оперативную обстановку на карте.

Фото: украинские военные на учениях (facebook com/LANDCOMNATO)

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. По его словам, это нужно для противостояния российской агрессии.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что ВСУ стали настоящим щитом Европы.

РБК-Украина писало, о сообщении украинской разведки о том, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.

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