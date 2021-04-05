НАТО впервые опубликовало посты в соцсетях на украинском языке

Сухопутное командование НАТО (NATO Allied Land Command) впервые опубликовало на своих официальных страницах в социальных сетях посты на украинском языке. До этого все публикации были на английском.
В организации отметили, что Украина - это ценный партнер НАТО и первое из государств-партнеров участвует в Силах реагирования военного блока. Также в альянсе подчеркнули, что Украина стала одним из шести партнеров по расширению прав и возможностей Объединенного командования ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - добавили в организации.
К постам прикреплены фотографии учений Вооруженных сил Украины. На них украинские военные стреляют, совершают маневры на боевой технике, изучают оперативную обстановку на карте.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. По его словам, это нужно для противостояния российской агрессии.
Отметим, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что ВСУ стали настоящим щитом Европы.
РБК-Украина писало, о сообщении украинской разведки о том, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.