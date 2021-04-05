НАТО вперше опублікувало пости в соцмережах українською мовою

Сухопутне командування НАТО (NATO Allied Land Command) вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах пости українською мовою. До цього всі публікації були англійською.

В організації зазначили, що Україна - це цінний партнер НАТО і перша з держав-партнерів бере участь в Силах реагування військового блоку. Також в альянсі підкреслили, що Україна стала одним з шести партнерів по розширенню прав і можливостей Об'єднаного командування ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - додали в організації.

До постам прикріплені фотографії навчань Збройних сил України. На них українські військові стріляють, здійснюють маневри на бойовій техніці, вивчають оперативну обстановку на карті.