НАТО впервые опубликовало посты в соцсетях на украинском языке

Сухопутное командование НАТО (NATO Allied Land Command) впервые опубликовало на своих официальных страницах в социальных сетях посты на украинском языке. До этого все публикации были на английском.

В организации отметили, что Украина - это ценный партнер НАТО и первое из государств-партнеров участвует в Силах реагирования военного блока. Также в альянсе подчеркнули, что Украина стала одним из шести партнеров по расширению прав и возможностей Объединенного командования ОСВ (LANDCOM) НАТО. "В настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - добавили в организации.

К постам прикреплены фотографии учений Вооруженных сил Украины. На них украинские военные стреляют, совершают маневры на боевой технике, изучают оперативную обстановку на карте.