НАТО впервые задействовало норвежские самолеты F-35 в Польше во время атаки РФ по Украине

Два норвежских самолета F-35 поднимались для защиты неба над Польшей 15 января из-за самолетов РФ, атаковавших Украину. Такой инцидент произошел впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование НАТО .

"Вчера два норвежских F-35, дислоцированные в Польше, поднялись в воздух в ответ на появление большого количества российских самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это первый случай, когда истребители Норвегии поднялись в воздух для активной защиты воздушного пространства Польши.

Защита неба Польши авиацией стран НАТО

Недавно глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши "также касается Латвии, часто БПЛА затрагивают Румынию".

"Мы подготовили систему ПВО, речь идет об аэропорте Джешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники - Великобритания, Германия, Норвегия защищают нас на авиабазе", - подчеркивал он в интервью "Голос Америки" в конце декабря.

Он также отмечал, что если воздушное пространство Польши будет нарушено, то ракета или дрон будут сбиты.

"Мы будем делать это, если это будет возможно физически", - резюмировал Косиняк-Камыш.

Добавим, что в Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35, которые защищают логистический центр помощи Украине.