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НАТО впервые задействовало норвежские самолеты F-35 в Польше во время атаки РФ по Украине

Польша, Четверг 16 января 2025 22:32
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НАТО впервые задействовало норвежские самолеты F-35 в Польше во время атаки РФ по Украине Фото: НАТО впервые подняло норвежские самолеты F-35 для защиты неба Польши 15 января (af.mil)
Автор: Наталия Гурковская

Два норвежских самолета F-35 поднимались для защиты неба над Польшей 15 января из-за самолетов РФ, атаковавших Украину. Такой инцидент произошел впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование НАТО.

"Вчера два норвежских F-35, дислоцированные в Польше, поднялись в воздух в ответ на появление большого количества российских самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это первый случай, когда истребители Норвегии поднялись в воздух для активной защиты воздушного пространства Польши.

Защита неба Польши авиацией стран НАТО

Недавно глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши "также касается Латвии, часто БПЛА затрагивают Румынию".

"Мы подготовили систему ПВО, речь идет об аэропорте Джешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники - Великобритания, Германия, Норвегия защищают нас на авиабазе", - подчеркивал он в интервью "Голос Америки" в конце декабря.

Он также отмечал, что если воздушное пространство Польши будет нарушено, то ракета или дрон будут сбиты.

"Мы будем делать это, если это будет возможно физически", - резюмировал Косиняк-Камыш.

Добавим, что в Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35, которые защищают логистический центр помощи Украине.

Атака РФ по Украине 15 января

15 января после ночного дронового обстрела, Россия атаковала Украину ракетами с самолетов стратегической авиации. В ряде областей вводили экстренные отключения света.

Под прицелом РФ были преимущественно западные регионы, в некоторых областях фиксировались "прилеты" по объектам критической инфраструктуры, в том числе газовым. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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